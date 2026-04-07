Marinos no pudo con Gaiteros y salió barrido de Maracaibo

Marinos de Anzoátegui cerró una gira negativa por el occidente del país, puntualmente por Maracaibo. El Acorazado Oriental perdió la noche del lunes 90-82 ante Gaiteros del Zulia en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, escenario donde una noche atrás había caído ante Brillantes del Zulia.

El importado Jesse Zarzuela condujo al conjunto furrero hacia el triunfo sobre los orientales con 21 puntos, escoltado por Nazhiah Carter (14). De esa manera cerraron invictos la primera vuelta de la ronda regular de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026 con marca de 11-0 (tienen un partido pendiente con Piratas de La Guaira).

Por el otro lado, los dirigidos por Silvio Santander sumaron su quinta derrota de la zafra (tres en los últimos cuatro partidos). Los anzoatiguenses ahora tienen foja de 7-5 para 19 unidades que los ubican en la sexta posición de la tabla, la cual es liderada por los musicales con 22 contables.

Cierre clave

Por segunda noche consecutiva Marinos no pudo tener un cierre de partido lo suficientemente sólido como para amarrar una ventaja corta. Tanto en el duelo contra Brillantes como en el careo contra Gaiteros los navales carecieron de tino de cara al aro en los instantes finales, cosa que aprovecharon ambos rivales.

Pese a que los navales tuvieron mejor presentación el lunes en comparación al domingo, los furreros lucieron su chapa de campeón e invicto en lo que va de temporada 2026 con canastos claves de Zarzuela y Carter en el último cuarto. Los zulianos llegaron a tener ventaja de hasta ocho en ese parcial y la visita descontó hasta remontar, pero al final hicieron respetar la localía.

Una vez más el director técnico argentino Silvio Santander no pudo darle la vuelta al encuentro desde lo táctico, con el aliciente de que empleó un equipo corto. Solo dos piezas de la banca jugaron más de 10 minutos y hubo otros dos que ni siquiera vieron acción.

Esto se tradujo en que Anthony Pérez, Tobin Carberry y Bryan Jefferson disputaran 31 minutos o más, pese a que era el segundo desafío al hilo. A su vez el estratega de Gaiteros, Julio Duquela, contó con un gran aporte de la banca (31 puntos entre cuatro jugadores) y eso complementó el trabajo de los titulares.

Segunda vuelta

Con la primera vuelta ya finalizada, el Acorazado Oriental se alista para arrancar la segunda mitad de la zafra, donde necesita dar un paso adelante si quiere mantenerse como candidato al título.

El primer duelo será en condición de visitante ante Panteras de Miranda. En el papel es la oportunidad perfecta para sacudirse el mal momento y recuperar confianza, pues se trata de un oponente que solo tiene un triunfo en 12 partidos.

Posteriormente se verá las caras el fin de semana con Diablos de Miranda y Piratas de La Guaira en el gimnasio Luis Ramos del Complejo Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona.

Aprovechar al máximo esta seguidilla de desafíos contra rivales en teoría más débiles debe ser el objetivo naval para escalar posiciones en la tabla. Sin embargo, nada está asegurado.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo