Marinos no levanta cabeza y ya suma siete derrotas en la SPB 2026

Marinos de Anzoátegui sigue sin levantar cabeza. El fin de semana sufrió un par de derrotas en casa, ante Diablos de Miranda (sábado 11 de abril) y Piratas de La Guaira (domingo 12l, para llegar a siete tropiezos en 15 desafíos jugados de la ronda regular de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026.

Esas dos caídas en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz tuvieron una similitud. Con menos de 10 segundos por jugar los navales tenían la última posesión, pero, tras sacar desde el fondo (contra Diablos) y desde un costado (contra Piratas), perdieron el balón y eso se tradujo en un canasto para el conjunto rival.

El descalabro ante los mirandinos (donde el Acorazado Oriental nunca estuvo al frente del marcador), sentenció la salida del director técnico argentino Silvio Santander, quien renunció a su cargo. Ante los litoralenses fue el estreno del histórico entrenador Néstor "Mamá Osa" Salazar, pero su ciclo arrancó con el pie izquierdo pese a dominar buena parte del compromiso.

Dificultades

Los tropiezos de Marinos el fin de semana tienen un peso notable por ser dos juegos en casa y ante oponentes que en el papel están un escalón, por los nombres con los que cuenta cada uno.

De hecho el Acorazado Oriental está por encima tanto de Diablos como de Piratas en la tabla clasificatoria y a ambos les había ganado en condición de visitante en la primera vuelta de la fase regular.

Tomando en cuenta que a los anzoatiguenses se les ha hecho cuesta arriba vencer a equipos sólidos, de los llamados a competir hasta instancias finales, las dos caídas del fin de semana adquieren una carga extra.

Ahora con "Mamá Osa" en el banquillo los navieros tienen la obligación de buscar en la carretera el terreno cedido en su feudo si aspiran a una posición más alta en la clasificación. Actualmente se ubican sextos con marca de 8-7 para 23 puntos.

A la carretera

Los próximos dos encuentros de Marinos serán en la carretera. Primero frente a Trotamundos de Carabobo el martes 14 de abril en el Fórum de Valencia y luego el jueves 16 ante Pioneros del Ávila en el gimnasio Mayor General Elio Estrada Paredes de Caracas.

Ambos se perfilan como adversarios duros, por lo que puede ser el escenario ideal para un punto de inflexión, bien sea para que se terminen de encender las alarmas dentro de la organización naval o para comenzar a enderezar el rumbo de la campaña.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo