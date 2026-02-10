Marinos de Anzoátegui adquirió vía préstamo a Néstor Colmenares

La directiva de Marinos de Anzoátegui sigue moviendo sus piezas para armar el mejor equipo posible para la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), en el marco de su 50 aniversario y su retorno al gimnasio Luis Ramos, en el eje Barcelona-Puerto La Cruz.

En ese sentido, este martes 10 de febrero la organización naval anunció que adquirió vía préstamo por un año al experimentado jugador Néstor Colmenares. "La Bestia" llega al Acorazado Oriental desde Trotamundos de Carabobo que recibe, bajo la misma figura de cedido, al escolta Yohanner Sifontes.

Colmenares, de 38 años, tiene un largo recorrido en el baloncesto profesional venezolano con divisas como Cocodrilos de Caracas, Guaros de Lara y el Expreso Azul. También cuenta con una extensa carrera a nivel internacional, que incluye a la selección de Venezuela y clubes del extranjero, como por ejemplo en Defensor Sporting Club de Montevideo en Uruguay, donde milita actualmente.

Refuerzo de lujo

Gianni Patino, gerente general de Marinos, señaló que con Colmenares obtienen un jugador venezolano que se desempeña en la zona interna, algo de lo que carecían hasta ahora. Sin embargo, resaltó que para conseguir este refuerzo, tuvieron que desprenderse de una pieza importante como lo es Yohanner Sifontes.

El directivo enfatizó que al finalizar la zafra 2026 ambos basquetbolistas volverán a sus equipos originales, de acuerdo al comunicado de prensa emitido por el Acorazado Oriental.

Vale acotar que con "La Bestia" el conjunto naval arma un núcleo robusto para la zona de la pintura, pues también tienen a los importados Malik Dimé y Alphonso Anderson, además de piezas nativa como Lenín López y Keiver Marcano.

Patino indicó que buscan tener dos o tres elementos por posición, para así afrontar la exigente campaña.

Destacado

En la temporada 2025-2026 del baloncesto uruguayo, Colmenares promedia 25.8 minutos por encuentro, con 10 puntos y 8.8 rebotes, números que reflejan su impacto constante en ambos costados de la cancha y la

capacidad que tiene para imponer presencia física en la zona interna.

A sus 38 años, "la bestia" viene de una contienda positiva también en la SPB, donde ayudó a Trotamundos a llegar hasta la gran final, instancia en la que cayeron ante Gaiteros del Zulia.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo