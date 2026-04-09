Marineros sumó su primer triunfo en casa por la Liga Futve Futsal

Luego de tres compromisos Marineros FS finalmente pudo celebrar una victoria en su nueva casa, el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Futve Futsal 1.

El conjunto náutico se impuso 2-0 sobre Piratas de La Guaira para lo que fue su tercer lauro del semestre. Goles de Alexander "nucita" Moreno y Ernesto Machado Agudelo le dieron la alegría a los fanáticos que se acercaron al citado recinto deportivo la noche del miércoles 8 de abril.

Con los tres puntos los dirigidos por Leyster Cedeño llegan a 11 luego de siete jornadas y aseguran al menos una fecha más en puestos de clasificación. Además, ganan en confianza para afrontar este viernes 10 un compromiso duro ante Club Deportivo Estación Asís FC, también en suelo portocruzano.

Contundencia

Tal como se esperaba, el choque entre Marineros y Piratas fue reñido. Los anzoatiguenses cuentan con un ataque solvente, aunque habían dejado algunas dudas en defensa, y enfrentaban a un equipo que había mostrado solidez en ambos costados de la cancha.

Sin embargo, fueron los náuticos los que exhibieron contundencia de cara al arco rival, mientras que en el suyo tenían un muro en el portero Alessandro Parada.

En el mismo primer tiempo llegaron los goles de "nucita" Moreno y Machado Agudelo, respectivamente. Ambas dianas fueron de característica similar, pues fue un remate seco desde el carril central, aunque el primero desde una distancia más larga que el segundo.

Conquista valiosa

Más allá de los puntos valiosos, el éxito le permite a los anzoatiguenses liberar presión tras celebrar su primer triunfo en casa, pues les restan cinco careos más al hilo en ella. Ahora su siguiente rival será Club Deportivo Estación Asís, que viene de caer en su visita al Bolívar SC en Puerto Ordaz.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo