Marineros mantiene buen paso por el Clausura de la Liga Futve Futsal 1

Marineros FS mantiene su buen paso por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Futve Futsal 1. El quinteto náutico viene de vencer 6-1 al Club Deportivo Candelero en el Parque Naciones Unidas (PNU) de Caracas y llegó a 15 puntos luego de nueve fechas.

Los dirigidos por Anthony Sandoval, que suman cuatro partidos consecutivos en condición de visitante, han podido sacar un par de triunfos en la carretera en esa seguidilla y todavía les falta visitar al Monagas antes de regresar a casa.

A falta de tres compromisos para que finalice la novena jornada, el conjunto anzoatiguense tiene garantizado permanecer en zona de clasificación. Además, están a seis unidades de los "Guerreros del Guarapiche", que ocupan la cima de la tabla con 21 contables.

Equilibrio

Marineros tiene balance de cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas. Para eso ha sido crucial la buena defensa que han mostrado, en combinación con el ataque liderado por Jesmar Coa, quien es el líder anotador del equipo con siete dianas.

En lo que va de torneo los náuticos han permitido 20 goles y están entre los cuadros que menos anotaciones tienen en contra. Además están entre los mejores en faceta ofensiva al sumar 30 tantos.

Sin embargo, esos dos factores serán sometidos a una prueba de fuego el próximo jueves 22 de octubre cuando se midan al poderoso Monagas en el Rutaca Sports Arena de Maturín. Dicho conjunto viene de ser campeón del Torneo Apertura 2025 y actualmente es puntero con una marcha invicta de seis conquistas y tres pactos.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo