Marineros FS arrancará una seguidilla de partidos en casa

Este miércoles 8 de abril de 2026 Marineros FS arrancará una seguidilla de seis partidos en condición de local, que será determinante en las aspiraciones de avanzar de fase en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Futve Futsal 1.

El primer oponente al que los náuticos recibirán en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz será Piratas de La Guaira, uno de los mejores equipos en lo que va de campeonato. Los filibusteros tienen un ataque sólido y lo combinan con la mejor defensa del certamen (solo nueve goles en contra), por lo que se perfilan como un rival duro para los orientales.

Vale recordar que los dirigidos por Leyster Cedeño tienen marca de dos victorias, par de empates y la misma cantidad de derrotas para ocho puntos que los mantienen octavos (último puesto de clasificación). Sin embargo, en casa registran un pacto y un revés, por lo que están obligados a sacarle provecho a la localía para seguir en la pelea por un cupo a la siguiente etapa del torneo.

Oponentes complicados

Piratas de La Guaira (miércoles 8) y Club Deportivo Estación Asís FC (viernes 10) son los primeros dos oponentes que recibirá Marineros de esa racha de seis encuentros en la capital del municipio Sotillo del estado Anzoátegui.

Los mencionados equipos tienen la mejor defensa del campeonato y una temible ofensiva, factores que obligarán al cuerpo técnico comandado por Cedeño a tomar las previsiones pertinentes para tener mayores posibilidades de salir airosos.

De momento, los náuticos no saben lo que es ganar de locales, por lo que están ante un par de oportunidades de dar un golpe sobre la mesa y ganar confianza si logran vencer a uno de estos dos clubes -o los dos- que están actualmente en la parte alta de la tabla.

Estadía en casa

La estadía de los anzoatiguenses se extenderá las próximas dos semanas. El martes 14 de abril chocarán con Llaneros de Guárico y dos días después contra Tigers; mientras que el lunes 20 serán anfitriones ante Santa Bárbara FC para finalizar el miércoles 22 retando a Estudiantes de Mérida.

Luego de eso Marineros cerrará con tres partidos en la carretera, pero llegar con opciones vivas de clasificación a ese tramo del Apertura dependerá de lo que hagan ante su público en suelo porteño.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo