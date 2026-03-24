Marineros debuta este martes en el "Lumumba" Estaba ante Real Esperanza

Marineros FS debuta este martes 24 de marzo en su nueva casa, el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz. Será ante Real Esperanza, en un compromiso válido por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Futve Futsal 1.

El conjunto naval viene de disputar las dos primeras fechas del certamen en condición de visitante, puntualmente en la región andina del país. Primero venció 4-6 a Academia de Campeones Mundiales 97 en el estado Táchira y luego pactó 4-4 con Guerreros de la Montaña en Trujillo.

Los dirigidos por Leyster Cedeño suman cuatro puntos en este arranque de la contienda y se ubican en la bb posición de la tabla. Además de Real Esperanza, un día después los anzoatiguenses medirán fuerzas con Bambi en el mismo escenario portocruzano.

Gira positiva

En declaraciones luego del partido ante los trujillanos, el director técnico Cedeño destacó lo positiva que fue para ellos la gira por la carretera, pues no conocieron la derrota. Incluso el estratega lamentó que sobre el final se les escapó la victoria ante Guerreros, aunque igual se mostró contento.

A juicio del entrenador, los dos primeros resultados (triunfo y empate) dan muestra del trabajo que vienen realizando con el talento local y agregó que ahora les toca hacerse fuertes en condición de local para mantenerse en puestos de clasificación a la siguiente ronda.

Goleadores

Ricardo Subero encabeza la lista de mejores anotadores de Marineros, pues suma tres goles luego de dos desafíos disputados. Le siguen Hansel Froilán y Alejandro González con par de dianas cada uno.

Gabriel Párica, Jesús Figuera y Víctor Piñero han movido las redes en una oportunidad.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo