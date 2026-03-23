Marineras avanza a paso firme en la Superliga Femenina de Baloncesto

Marineras de Anzoátegui avanza a paso firme en la temporada 2026 de la Superliga Femenina de Baloncesto. Luego de cuatro compromisos, las dirigidas por Eduardo Medina tienen balance de tres victorias y una derrota, para ubicarse como líder en el Grupo Oriental.

Las chicas vieron acción el fin de semana ante Gemelas de Miranda en el gimnasio 14 de Febrero de Guarenas. En el desafío del sábado se impusieron las orientales con pizarra de 70-74, mientras que el domingo las mirandinas tomaron venganza al ganar 78-74.

El conjunto naval ahora se alista para enfrentar el jueves 26 y viernes 27 de marzo a Caribeñas de Caracas, equipo con el que comparte la punta de su zona ya que también tiene registro de 3-1. Ambos partidos serán en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz.

Destacada

Marineras, que está en su campaña de debut en el circuito profesional venezolano, ha tenido un inicio de torneo sobresaliente. De hecho arrancaron con una racha de tres lauros al hilo, hasta que tropezaron el domingo con Gemelas.

Una de las jugadores más detsacadas en lo que va de zafra de las navales es la capitana Danielis Ysasis, quien en el lauro ante Gemelas terminó con doble-doble de 20 puntos y 20 rebotes. Vale acotar que la misma ala-pívot comandó la primera victoria de la contienda, ante Atlético Sucre con 13 contables y 11 capturas.

Ramos sobresaliente

Antonella Ramos es otra de las piezas valiosas entre las dirigidas por Medina. En el segundo choque ante las sucrenses fue la líder del quinteto con 25 cartones.

El próximo reto de Marineras será ante Caribeñas de Caracas, donde estará en disputa el liderato del Grupo Oriental, pues ambos elencos llegan con marca de 3-1.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo