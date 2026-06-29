Marcano: 353 personas han llegado a Anzoátegui desde la región central tras terremotos

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, informó este lunes que 353 personas afectadas por los terremotos en la región central del país han llegado a la entidad, donde, según comentó, han activado un plan de atención médica, alimentaria y psicosocial para garantizar su bienestar.

De acuerdo con la información difundida por el mandatario en sus redes sociales, el 30 % de estos damnificados se encuentra en tránsito hacia la isla de Margarita, por lo que han sido recibidos en puerto Eulalia Buroz del municipio Sotillo, donde se instaló un punto de atención especial para su registro y asistencia inmediata.

Marcano destacó que en el estado está garantizada la atención integral, con más de 500 infraestructuras de salud disponibles y un equipo de más de 10 mil trabajadores sanitarios.

También hizo un llamado a la organización de la ayuda humanitaria y al acompañamiento de especialistas en psicología, ante el impacto emocional que enfrentan los afectados. También se confirmó que, de ser necesario, ya está prevista la activación de refugios temporales.

Barcelona / Redacción web