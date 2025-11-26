Magallanes se sacó el yugo con victoria ante Lara en Valencia

Luego de caer en los últimos tres compromisos de manera consecutiva, los Navegantes del Magallanes arrancaron con el pie derecho la semana al lograr este martes la victoria ante Cardenales de Lara, con pizarra final de 12 carreras por 7, en el José Bernardo Pérez de Valencia con una producción ofensiva destacada por parte de los valencianos, informó Humberto Hernández, integrante del departamento de prensa del club carabobeño de la LVBP.

Los dirigidos por Yadier Molina tuvieron una jornada productiva con el madero, una de las dificultades de la novena carabobeña en la temporada, tras conectar 15 inatrapables en el encuentro, cabe destacar que la mayoría de los bateadores abridores del lineup logró batear al menos un hit, pues el único que no pudo alcanzar la base fue Renato Núñez.

Por primera vez en la temporada abrió por los filibusteros José Franco, en lo que fue su cuarta presentación de la campaña, el derecho dejó registro de dos ponches y tres imparables en 2.0 episodios de labor. Por otra parte, los larenses salieron con Adrián Almeida, quien trabajó por 4.0 innings en los que recibió seis hits, ponchó a siete y permitió cinco carreras limpias.

Carreras

La Nave se fue arriba en la pizarra en el propio primer episodio tras un incogible de Eliezer Alfonzo Jr. al derecho que impulsó a Carlos Rodríguez desde segunda, llegando de esa manera a la cifra de los 100 imparables en su carrera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Seguidamente, en la tercera entrada los bucaneros concretaron un rally de cuatro rayitas comandados por un hit de Andretty Cordero y un cuadrangular soberbio de Ángel Reyes por el prado izquierdo que dio la ventaja de cinco a los de casa.

Sin embargo, los pájaros rojos se acercaron en el cuarto episodio con una carrera que trajo Yonny Hernández con imparable, y luego en el quinto, los visitantes empataron las acciones producto de un doble barre bases por el jardín derecho de Eduardo García, después Yohendrick Piñango los puso arriba en la pizarra con jugada de selección.

Por otro lado, la producción ofensiva naviera, que estuvo opacada en los últimos compromisos, pudo dar los batazos importantes, pues en la quinta entrada tuvieron otro rally de cuatro rayas que inició con una seguidilla de sencillos de Odor y Puig, más un boleto a Tucupita Marcano que hizo que Suisbel respondiera con un inatrapable por el medio del campo que empató el choque. Enseguida, Carlos Rodríguez puso arriba de nuevo a los turcos tras un incogible que impulsó dos carreras, mientras que Suisbel anotó la novena tras error en tiro del tercera base Yonny Hernández.

Palabras de Suisbel

“Para nosotros actualmente cada juego es importante, cada juego nos ayuda a mantenernos con vida y así estar en una mejor posición para lo que viene en diciembre, y creo además que esa fue una de las razones del resultado”, destacó Suisbel. “Obviamente sabíamos que tenemos que comprometernos, que tenemos que dar el todo por el todo y, bueno, gracias a Dios pudieron salir los resultados”.

En la octava, Piñango conectó un jonrón entre los jardines central y derecho que acercó a los larenses. No obstante, los bucaneros extendieron la ventaja a cinco carreras al sentenciar el compromiso con un cuadrangular de línea trepidante de Luis Suisbel por el prado derecho, quien tuvo un buen plan de trabajo destacando en la jornada al irse de 4-2 e impulsar cuatro carreras.

“Simplemente traté de poner la bola en juego, obviamente en las dos situaciones tenía corredores en posición anotadora y simplemente traté de hacer un buen contacto para ayudar al equipo y gracias a Dios pudo salir el batazo en ambas ocasiones”, agregó el más destacado.

En los números, Saúl García (2-0) se llevó su segunda victoria de la zafra, mientras que Robinson Hernández (2-2) terminó derrotado y Felipe Rivero acabó salvando su tercer encuentro de la temporada.

Los Navegantes del Magallanes viajarán el miércoles a Barquisimeto para medirse nuevamente ante Cardenales de Lara y tratar de arrancar una racha positiva.

Valencia / Redacción Web