Magallanes consiguió tercer triunfo al hilo en la Serie de Las Américas

Navegantes del Magallanes, en representación de Venezuela, venció el domingo 7-2 a su similar de Nicaragua para concretar su tercer triunfo al hilo en la Serie de Las Américas Gran Caracas 2026.

Cuadrangulares de Hernán Pérez, Aldrem Corredor y Renato Núñez en los primeros dos capítulos guiaron el lauro turco en el desafío que se disputó en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, estado La Guaira.

El conjunto filibustero ahora tiene marca de tres lauros y una caída para ubicarse en la segunda casilla de la tabla, a medio juego de la invicta Panamá (3-0). Este lunes el campeón venezolano tendrá jornada libre para regresar mañana martes, cuando se mida a Colombia.

Poder

En el primer episodio Hernán Pérez conectó un cuadrangular de dos carreras para que el conjunto venezolano tomara ventaja rápido. Esa diferencia la ampliaron en el segundo acto, cuando Aldrem Corredor soltó un bambinazo también con un compañero en circulación y le siguió Renato Núñez con un vuelacercas solitario.

Un inning después Ángel Reyes fletó la sexta rayita del Magallanes connun doble y Wilfredo Tovar empujó la séptima con un elevado de sacrificio.

La tropa nicaragüense fabricó una carrera en el segundo acto y otra en el cuarto ante los envíos del abridor Esmil Rogers. Luego el bullpen mantuvo a raya a los bates rivales para concretar la conquista, que fue a la cuenta personal de Edwar Colina.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo