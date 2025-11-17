Magallanes cierra una semana muy positiva con un triunfo sobre Lara

En otro gran juego de pelota de detalles y buena demostración de pitcheo, los Navegantes del Magallanes cerraron la semana con su cuarto triunfo al hilo tras derrotar a los Cardenales de Lara en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia con pizarra final de 5 carreras por 4, informó Juan Pablo Carmona, integrante del departamento de prensa del conjunto carabobeño de la LVBP.

Los dirigidos por el boricua Yadier Molina vinieron de atrás para sellar otra victoria importante que sigue ayudando a la Nave a salir del fondo de la tabla, apoyándose en la gran labor del cuerpo de lanzadores que recetó nada más y nada menos que 12 ponches en total, de los cuales ocho fueron cortesía del jugador más valioso del encuentro, Bryan Mata, quien lanzó un relevo de 4.2 innings en los que permitió dos carreras sucias, un hit y otorgó un solo boleto.

“Agradecido con Dios primeramente que todo, desde hace par de días ya sabía cuál iba a ser el plan para hoy (domingo) y el enfoque fue confiar en mi staff y mantenerme atacando a los bateadores desde el primer pitcheo”, comentó Mata tras la victoria. “El plan siempre fue comenzar con el primer pitcheo en strike que fue lo que me ayudó el día de hoy y confiar en mí”.

Apertura de la pizarra

La pizarra se abrió en el tercer capítulo a favor de los larenses gracias a un sólido cuadrangular en solitario de Eduardo García. Sin embargo, los filibusteros igualaron rápidamente las acciones en la parte baja del mismo capítulo con un hit de Carlos Rodríguez que impulsó a José Gómez.

Seguidamente, los dirigidos por César Izturis retomaron la ventaja en la cuarta entrada con otro vuelacercas, esta vez del receptor Alí Sánchez con un hombre en circulación para poner la pizarra 3x1, pero la novena eléctrica volvió a responder inmediatamente para empatar el juego de nuevo con una línea fuerte de Luis Suisbel que se convirtió en un doble que impulsó a Andretty Cordero y Ánǵel Reyes gracias al desvío del lanzador Keyvius Sampson.

El home club tomó la ventaja en el sexto tramo, cuando el encendido Yasiel Puig conectó un doble al jardín derecho que casi se convirtió en un vuelacercas e impulsó a Andretty Cordero para poner la pizarra 4x3. Luego, los filibusteros anotaron la rayita definitiva en la siguiente entrada con imparable de Diego Castillo al jardín central que mandó a Eliézer Alfonzo Jr. para la goma.

Resto del juego

Por su parte, la novena crepuscular se acercó en el noveno inning con un batazo de cuatro esquinas por parte de Jeferson Quero hacia el jardín central, pero no fue suficiente para los dirigidos por César Izturis, quienes se llevaron su revés número 14 de la campaña.

En los totales, Bryan Mata (2-1) se llevó el triunfo, mientras que Yujanyer Herrera (2-1) cargó con la derrota y Enderson Franco (2) se acreditó su segundo salvado de la campaña y de manera consecutiva.

Valencia / Redacción Web