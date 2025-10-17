Maduro decreta dos días de júbilo por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles (+Video)

El presidente Nicolás Maduro decretó este domingo 19 y el lunes 20 de octubre como días de júbilo nacional no laborables, en honor a la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles.

Calificó este acontecimiento como un motivo de celebración colectiva, resaltando el arraigo y la devoción que el pueblo venezolano ha mantenido hacia José Gregorio Hernández.

Destacó que el país vive un momento de profunda movilización espiritual, en el que los venezolanos elevan oraciones por la salud, la paz y la unión nacional.

“Gracias, Papa Francisco. Elevaré una oración junto al pueblo cuando le entreguen el título de santo a quien ha sido nuestro santo por más de 70 años”, expresó el mandatario durante el acto.

Puerto La Cruz / Redacción Web