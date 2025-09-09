Maduro acusa a EE.UU. de promover un "relato sucio" contra las autoridades venezolanas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un intento de promover un "relato sucio" contra autoridades venezolanas y de llevar al pueblo estadounidense a una "guerra en Suramérica", para, aseguró, propiciar un "cambio de régimen" y "robarle el petróleo, el gas y el oro" a su país.

"Todo el relato sucio que han tratado de lanzar como lodo ante la moral de la revolución Bolivariana, de las altas autoridades legítimas, políticas, civiles, militares y policiales de Venezuela sencillamente es una canallada de unos canallas que van a ser derrotados por la opinión pública mundial", dijo el mandatario durante la edición semanal de su programa 'Con Maduro +', transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El gobernante se refirió al despliegue naval ordenado por EE.UU. en las aguas del Caribe, cerca de la nación suramericana, como parte, según Washington, de la lucha contra el narcotráfico, y lo calificó como una "agresión", no de "tensiones" entre ambos países.

"Todo lo que dicen es mentira y es una escalada de guerra totalmente injustificada, inaceptable para un cambio de régimen", se quejó el líder chavista, al asegurar que "Venezuela es irrelevante en el tema del narcotráfico".

Informes

En ese sentido, citó informes mencionados horas antes en una conferencia de prensa por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que, según dijeron, apuntan que el "85 % de las ganancias" del tráfico de estupefacientes se quedan en la banca de los Estados Unidos.

Para Maduro, a quien Washington acusa de liderar el denominado Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado con el narcotráfico y que ha sido motivo de la movilización en el Caribe, así como del aumento hasta 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita su captura, "lo que están diciendo es una mala película de mentiras de Hollywood".

El mandatario aseguró, en ese contexto, que su país no va a aceptar "la humillación del imperio gringo" y que defenderá "la paz a pulso".

"A Venezuela nadie la va a humillar, no vamos a aceptar la humillación del imperio gringo (…) Ninguna generación de venezolanos se va a humillar al imperio gringo. Jamás. Ni hoy ni nunca", sostuvo.

Promesa

Según subrayó, lucharán en cualquier escenario.

"En la circunstancia que nos toque, cuando nos toque y donde nos toque", agregó el jefe de Estado, que anunció, pese al escenario internacional, un adelanto de la fiesta de Navidad en su país, que arrancará el próximo 1 de octubre.

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas que asegura "contaminan" las calles de su país y ordenó, la semana pasada, que diez naves de combate F-35 fueran a una base aérea de Puerto Rico.

Caracas ha respondido con la movilización de buques, el alistamiento de millones de milicianos y con un "refuerzo especial" de la presencia militar en cinco regiones del país, ubicadas, según anunció este domingo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en la fachada caribeña y atlántica.

Caracas / EFE