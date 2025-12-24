Machado denuncia amenazas de "ejecución extrajudicial" a presos políticos en Venezuela

La líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, alertó este miércoles que en las últimas horas ha recibido información sobre "amenazas directas" y "sistemáticas" de "ejecución extrajudicial" contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

Las denuncias se producen en medio de la víspera de Navidad, en la que algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) eszperan que los presos políticos sean liberados, algo que le pidieron de manera expresa al gobernante Nicolás Maduro.

Momento

Machado, quien recientemente recibió su Nobel en Noruega, emitió sus comentarios en un instante en el que se agudizó la crisis diplomática entre Estados Unidos y Venezuela.

Estados Unidos, por orden del presidente Donald Trump, ejecuta operaciones militares en el mar Caribe para "combatir el narcotráfico", algo que Venezuela, cuyo mandatario es Nicolás Maduro, considera una "mentira porque el objetivo del plan es separarlo del poder e instaurar un nuevo sistema de Gobierno en la nación sudamericaa".

Oslo / Caracas / EFE