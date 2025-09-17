Machado agradece al Senado de Colombia por declarar grupo criminal al Cartel de los Soles

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó este miércoles su "profundo agradecimiento" al Senado de Colombia por aprobar una proposición que declara como organización criminal transnacional al denominado Cartel de los Soles.

"Nuestro profundo agradecimiento a los valientes senadores de Colombia que el día de ayer (martes) aprobaron la designación del Cartel de los Soles como organización criminal transnacional y terrorista", expresó la opositora en la red social X.

La exdiputada, quien rechaza el controvertido tercer mandato de Nicolás Maduro, señaló en su mensaje que "la historia, el presente y el futuro de Colombia y Venezuela están irremediablemente unidos".

En ese sentido, afirmó que se logrará "la paz en Colombia cuando exista libertad en Venezuela", y agregó: "Falta poco".

Votación

Con 33 votos a favor y 20 en contra, el Senado colombiano declaró "políticamente al denominado 'Cartel de los Soles' como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, al lavado de activos y al financiamiento de grupos terroristas".

Para la Cámara Alta, este grupo es "una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial".

"En tal virtud, el Senado de la República exhorta al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente (de Colombia) Gustavo Petro, para que honre los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional", agregó el texto.

Posición de Petro

Sin embargo, el mes pasado, Petro aseguró que "no existe" el Cartel de los Soles y dijo que "es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar Gobiernos que no les obedecen".

Este miércoles, el mandatario colombiano aseguró en X que en investigaciones judiciales de su país "sobre el narcotráfico no aparece" esa organización.

Washington acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo del despliegue militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del chavista.

Caracas / EFE