Lucía Córdova fue juramentada como alcaldesa del municipio Píritu

Este sábado 09 de agosto, la alcaldesa electa de Píritu, Lucía Córdova, fue juramentada ante el Consejo Municipal para tomar posesión de su cargo durante el periodo 2025-2029. El acto solemne se realizó en las afueras de la Iglesia Inmaculada Concepción.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, la primera dama Marcia Moreno, así como concejales de la jurisdicción, legisladores regionales, diputados y diversas autoridades civiles y militares .

Durante su intervención, Córdova reiteró su compromiso de trabajar junto al pueblo para el desarrollo integral del municipio. "Seremos un vehículo, una herramienta para que el Poder Popular tenga mucho más poder y lo pueda ejercer en la célula, en el territorio".

Destacó que estos primeros 100 días de gobierno "serán un preámbulo" para un salto cualitativo, donde se contará con una alcaldía de puertas abiertas para su pueblo.

Píritu / Redacción web