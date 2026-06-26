Llega a Venezuela el primer avión con rescatistas procedentes de El Salvador

El primer avión con ayuda humanitaria procedente de El Salvador aterrizó en Venezuela para asistir a la población tras los dos sismos que sacudieron el país el pasado miércoles.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó el arribo del contingente a través de sus canales oficiales. El mandatario informó que este envío forma parte de una misión de emergencia compuesta por un total de tres aeronaves, las cuales están destinadas a transportar personal especializado, entre ellos rescatistas y médicos así como perros que ayudarán a las labores de búsqueda de sobrevivientes, equipos de rescate e insumos médicos y logísticos.

“Que dios los guíe y los proteja durante esta misión”, publicó Bukele en su cuenta oficial de la red social X. El mensaje estuvo acompañado por un video que muestra a los equipos de emergencia trabajando en la carga de los aviones antes de emprender el despegue hacia el territorio venezolano.Las autoridades de ambos países coordinan la distribución de los recursos en las zonas más afectadas por los movimientos telúricos, mientras se espera la llegada de los dos aviones restantes para completar el despliegue de la misión de rescate.

Más detalles

Trascendió que el personal de apoyo está compuesto por 300 personas y llegó a la base aérea Palo Negro de Aragua, uno de los puentes aéreos usados por el Gobierno en medio de la contingencia.

Este lugar se usa para recibir vuelos humanitarios, debido a que el principal aeropuerto del país, ubicado en Maiquetía, se encuentra inhabilitado, tras los daños causados por los terremotos.

Caracas ( Redacción Web