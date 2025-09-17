Liverpool, PSG y Bayern Múnich arrancaron con victoria en la Liga de Campeones

Este miércoles 17 de septiembre continúo la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa, que tuvo victorias de tres de los grandes equipos de la competición, como lo son Liverpool FC de Inglaterra, el París Saint Germain (PSG) de Francia y el Bayern Múnich de Alemania.

Un gol sobre la hora del defensor central Virgil van Dijk les dio a los ingleses un triunfo 3-2 sobre el Atlético de Madrid de España. Los franceses golearon 4-0 al Atalanta de Italia, mientras que los alemanes superaron 3-1 al Chelsea FC inglés.

Este jueves 18 cierra la primera tanda de compromisos de la competición más importante a nivel de clubes. Serán seis desafíos y dos de los más atractivos son el Newcastle (Inglaterra) vs FC Barcelona (España) y el Manchester City (Inglaterra) vs Napoli (Italia).

Duelo emocionante

El duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid en Anfield fue emocionante de principio a fin, pues apenas al minuto 4 los "reds" se fueron adelante con un gol del escocés Andrew Robertson, que desvió el balón tras la ejecución de un tiro libre del egipcio Mohamed Salah.

Solo segundos después Salah colocó el 2-0 para la emoción de los aficionados que colmaron el recinto inglés. Todo iba tranquilo para los anfitriones, pero se fueron al descanso arriba 2-1 porque Marcos Llorente descontó al 45+3'.

Durante gran parte del segundo tiempo el marcador no se movió, hasta que al 81' el mismo Llorente colocó el 2-2 con un bonito tanto. Parecía que los colchoneros se llevaban un punto de suelo inglés, pero en un saque de esquina el neerlandés van Dijk remató de cabeza y colocó el 3-2 definitivo al 90+2'.

Campeón sólido

El PSG, vigente campeón del torneo, tuvo un arranque sólido al golear 4-0 al Atalanta. Al 3' Marquinhos puso en ventaja a los franceses y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia amplió la diferencia al 39'.

Los dirigidos por el español Luis Enrique Martínez tuvieron la oportunidad de irse al descanso 3-0 con un penalti, pero Bradley Barcola falló en la ejecución.

El portugués Nuno Mendes se encargó de colocar el 3-0 al 51' y su coterráneo Gonçalo Ramos le colocó la guinda al pastel al 90+1' para el triunfo en el Parque de los Príncipes de París.

Doblete de Kane

El Bayern Múnich superó 3-1 al Chelsea FC con un doblete del inglés Harry Kane. El desafío disputado en el Allianz Arena de Múnich se inclinó a favor de los bávaros al 20' con un tanto en contra de Trevoh Chalobah.

Kane puso distancia de dos goles al 27' con un penalti y casi de inmediato Cole Palmer descontó para los "blues", actuales campeones del Mundial de Clubes. Kane puso cifras definitivas al 63'.

En otros resultados, El Inter de Milán de Italia, subcampeón del torneo en la temporada pasada, venció 2-0 al Ajax de Países Bajos. Slavia Praga de República Checa pactó 2-2 con el Bodo Glimt de Noruega, mientras que el Olympiacos de Grecia igualó 0-0 con el Pafos FC de Chipre.

Barcelona/ Javier A. Guaipo