Liga Evolución de fútbol sala se jugará en el Poliedro de Caracas

El Poliedro de Caracas será la sede de la Liga Evolución de Fútbol Sala (Futsal) Zona Norte, del 12 al 16 de noviembre del presente año, cuando las selecciones sub-20 y absoluta de esta parte de América del Sur, incluidas las de Venezuela, mostrarán su crecimiento.

Según Mauricio Mosqueda, integrante del departamento de prensa del Ministerio del Poder Popular para El Deporte (Mindeporte), el calendario contará con 20 partidos divididos en 10 por cada categoría y se jugarán durante los cuatro días de competencia en el coso capitalino, que verá a las mejores promesas y a las estrellas consolidadas de la disciplina en cuatro partidos diarios.

Los conjuntos venezolanos se medirán a Brasil, vigente campeón del mundo en el último mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociada (FIFA) Uzbekistán 2024; Colombia, que tiene varias participaciones en citas universales; y los combinados emergentes de Ecuador y Perú.

Objetivo

La Liga Evolución Futsal fue una idea impulsada por la dirección de desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para fortalecer e incentivar al talento de la región, ofreciendo oportunidades de crecimiento competitivo a las selecciones participantes.

El ganador de la Zona Norte se medirá en una final absoluta con el ganador de la grupo de la Zona Sur integrado por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, que se enfrentarán en las instalaciones de la Arena COP Óscar Harrison en Luque, Paraguay.

Oportunidad

Para Venezuela será otra oportunidad de mostrar el crecimiento y desarrollo de esta modalidad futbolística y de organizar con éxito otro evento deportivo internacional.

En 2023, el Poliedro de Caracas y el Domo José María Vargas de La Guaira fueron las sedes de la Copa Libertadores de Futsal y del Suramericano sub-20 respectivamente, por lo que el próximo noviembre Venezuela será el epicentro de este deporte.

Caracas / Redacción Web