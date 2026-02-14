Liberaron a diecisiete presos políticos en Zona 7 durante la madrugada de este sábado

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció en redes sociales que diecisiete presos políticos fueron liberados este sábado en Zona 7, uno de los centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicados en Caracas.

En su cuenta de X, Rodríguez dio a conocer la excarcelación de diecisiete presos políticos del recinto carcelario conocido como Zona 7, donde un grupo de presos habían iniciado una huelga de hambre en las últimas horas y familiares se habían encadenado para exigir la liberación de sus parientes.

"En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7, están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos. ¡Todos unidos por La Paz!", dijo Rodríguez en la publicación de la red social.

El presidente de AN y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acompañó el texto con cuatro fotografías que le muestran rodeado de personas, presumiblemente familiares de presos, con las que conversa.

Tras la publicación de Rodríguez, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, confirmó en otro mensaje en la misma red social que habían sido excarcelados diecisiete presos de Zona 7.

"A esta hora, hoy 14 de febrero, comienzan excarcelaciones de presos políticos en Zona 7. Hasta el momento se confirman 17 personas. ¡Ese número no basta! Aún faltan muchos más injustamente secuestrados ¡Tienen que liberarlos a todos YA! ¡Libertad inmediata para todos los presos políticos!", dijo el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

El Comité de Derechos Humanos del partido capitaneado por la nobel de la Paz adjuntó dos videos, en los que se ve cómo presos, hombres y mujeres, se reencuentran, entre vítores y aplausos, con las personas reunidas en los alrededores de Zona 7.

"¡Bienvenidos a la libertad!", les dicen a los recién excarcelados.

Caracas / EFE