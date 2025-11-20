Leones vence a Tiburones y corta una racha negativa, gracias al poder de Bonaci

La imagen de un afectado Brainer Bonaci en la jornada del martes se hizo viral, pero el joven torpedero de los Leones del Caracas se encargó de borrarla. Este miércoles, el novato de 23 años de edad conectó dos jonrones –uno a cada lado del plato- para guiar a su equipo a un triunfo importante, de 9 carreras por 4, ante los Tiburones de La Guaira, informó Mariana Moreno, periodista deportiva de la LVBP.

Para los melenudos -que fueron barridos en una doble tanda por Cardenales en la víspera- era crucial este choque ante los litoralenses y consiguieron el objetivo. Todas sus piezas encajaron: la ofensiva despertó, la defensa jugó impecable, el pitcheo hizo el trabajo, para poner fin a una racha de seis derrotas.

Y aunque fue una figura estelar, Brainer Bonaci, que también tuvo un buen día con su guante, no quiso tomar protagonismo. “Fue una noche magnífica para todos, no sólo para mí”, dijo en la rueda de prensa postpartido. “Aquí lo importante es que pudimos salir adelante y levantarnos todos, desde el manager hasta cada uno de los miembros del equipo”.

Palabras de Bonaci

“Lo de ayer (martes) me afectó mucho, todos lo vieron”, recordó Brainer Bonaci, refiriéndose al momento en que debió ser consolado por José Rondón en el dugout. “La camisa me duele. Pero tuve un compañero que me apoyó y me alentó. Tengo orgullo y convicción”.

Si el despertar de la ofensiva fue clave, no fue menos importante para los Leones ver a su bullpen siendo efectivo. Tanto, que sus relevistas no permitieron anotaciones.

Areinamo, figura de Tiburones

Las cuatro rayitas de Tiburones (dos de ellas impulsadas por Jhader Areinamo, una de Franklin Barreto con jonrón solitario y otra de Rafael Marchán) fueron a la cuenta del abridor Jesús Vargas, al que sólo le faltó un out para completar 5.0 innings.

El triunfo fue para Junior Flores (2-2), tercer lanzador que desfiló por el montículo del Caracas, mientras que la derrota se le cargó al dominicano Luis Peña, abridor por La Guaira.

Caracas / Redacción Web