Lenín López se incorpora a Marinos de Anzoátegui en la SPB

Marinos de Anzoátegui continúa afinando piezas clave en la conformación de su roster de cara a la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB). El experimentado Lenín López se incorpora al Acorazado Oriental tras un cambio con Centauros de Bolívar, operación que involucró a Humberto Bompart y Miguel Lunar.

Según el departamento de prensa del Buque, López llega para aportar liderazgo, experiencia y versatilidad, pudiendo desempeñarse tanto en la posición de alero, como de ala-pívot, y reforzando el equilibrio entre juventud y veteranía del conjunto naval en un año especial para la organización, que marcará la vuelta del equipo al Gimnasio Luis Ramos, la histórica “Caldera del Diablo”.

“Agradecido con la gerencia por confiar en mí. Me siento muy orgulloso de llegar a Marinos de Anzoátegui, un equipo que fue parte de mi vida desde la niñez, cuando mis ídolos eran Jermaine Walker y Óscar Torres. Siempre vi a Marinos como un sueño y hoy puedo decir que se hace realidad. Voy a defender este uniforme con la misma entrega con la que he defendido todos mis equipos, con el objetivo claro de buscar el campeonato. Asumo este reto con mucha responsabilidad y humildad, entendiendo mi rol dentro del grupo y dispuesto a aportar de la mejor manera para el equipo”, expresó López.

Temporada de resurgir en la SPB

“La Culebra”, como es apodado, viene de una destacada campaña en 2025, en la que fue reconocido como Regreso del Año tras una sólida actuación con Brillantes del Zulia.

En esa temporada promedió 8.9 puntos, 4.6 rebotes y 2.3 asistencias por partido, reflejando su impacto en ambos costados de la cancha y su capacidad para adaptarse a distintos roles dentro del sistema de juego.

Con 1,98 metros de estatura y 35 años de edad, López ha vestido los uniformes de Spartans Distrito Capital, Trotamundos de Carabobo y Cocodrilos de Caracas, logrando títulos con cada uno de estos equipos, además de pasar por Centauros de Portuguesa (ahora de Bolívar) y Gaiteros del Zulia. Su experiencia y mentalidad ganadora refuerzan el carácter competitivo del Acorazado Oriental.

Valoración del basquetero

“Lenín es un jugador probado en nuestra liga, con experiencia ganadora y liderazgo. Su llegada fortalece al grupo y eleva nuestro nivel competitivo de cara a la temporada 2026. Sumamos a un jugador que entiende su rol y viene a competir desde el primer día por los objetivos del equipo”, señaló José Barberi, gerente de operaciones deportivas de la organización marinera.

Con la incorporación de Lenín López, Marinos de Anzoátegui suma experiencia y conocimiento de la liga a su plantilla, apuntando a celebrar su 50 aniversario con ambición renovada y un equipo sólido, listo para pelear por otro campeonato en el baloncesto profesional venezolano.

Puerto La Cruz / Redacción Web