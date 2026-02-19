Ledezma incide en la "firmeza" antichavista a los once años de su "secuestro político"

El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en España desde 2017, incidió este jueves en la "resistencia no violenta" al chavismo al cumplirse once años de su "secuestro político" por fuerzas del "régimen" de Nicolás Maduro, que fue capturado el pasado 3 de enero por EE.UU..

El 19 de febrero de 2015 se produjo el "violento secuestro" del entonces regidor caraqueño. "Tras semanas de asedio por agentes de inteligencia (...), una veintena de policías encapuchados con armas largas derribaron las puertas" de su despacho y lo capturaron "en un acto de brutalidad que marcó la historia política del país", según el relato remitido a EFE.

Su oposición al proyecto bolivariano, según Ledezma, no comenzó con su detención, sino que ha sido "histórica" y se inició contra los dos intentos militares fallidos de golpe de Estado de 1992, uno de ellos encabezado por Hugo Chávez, que acabaría siendo presidente de la República en unas elecciones.

El opositor explica que "enfrentó directamente a Hugo Chávez (ya fallecido), manteniendo una postura firme en defensa de la institucionalidad democrática que perduró por décadas".

Esta "firmeza", asegura, le acarreó un "alto costo físico y personal", y destaca el "valor" de su huelga de hambre de 2009 en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Caracas: "Una acción que transformó la comprensión de la lucha no violenta en Venezuela y se convirtió en un referente de resistencia para los movimientos democráticos".

Ledezma también repasa "la brutales golpizas recibidas en diversas manifestaciones de protesta" y que en varias ocasiones lo llevaron al hospital. "Pero no lograron quebrar su voluntad", subraya.

Cuenta que pasó más de 1.000 días sin libertad en las prisiones del Helicoide y Ramo Verde y su propio domicilio y cómo una vecina grabó un vídeo al grito de "¡Se están llevando a Ledezma!" cuando lo sacaban a la fuerza de su residencia.

Ese grito "se convirtió en un símbolo de la arbitrariedad del régimen y recorrió el mundo como evidencia de la persecución".

Finalmente pudo fugarse el 26 de noviembre de 2017 atravesando Cúcuta para llegar a Bogotá y viajar luego a España, donde ha mantenido su voz "activa" contra el chavismo.

Incide en que su relación política con la líder opositora María Corina Machado, forjada desde 2014, "continúa siendo un eje fundamental de la lucha actual".

Madrid / EFE