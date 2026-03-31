Las Llaves Limpieza Activa ahora en presentación de cinco kilos

Las Llaves expande su exitosa línea Limpieza Activa con el lanzamiento de su presentación de cinco kilos, diseñada para quienes buscan maximizar su presupuesto sin sacrificar la calidad que caracteriza a la marca, reseñó una nota de prensa.

Según los representantes de Las Llaves, el nuevo empaque de 5 Kg no es solo una compra, es "una llave" que abre paso a la tranquilidad en el hogar y está pensada para:

Rendir mucho más: una sola compra que asegura ropa limpia para hoy, mañana y muchas semanas más

una sola compra que asegura ropa limpia para hoy, mañana y muchas semanas más Ahorrar tiempo: evita las vueltas innecesarias a los puntos de venta y tacha un pendiente de la lista por mucho tiempo

evita las vueltas innecesarias a los puntos de venta y tacha un pendiente de la lista por mucho tiempo Eficiencia garantizada: mantiene su fórmula de limpieza rápida y efectiva contra manchas comunes, garantizando más blancura y frescura bajo una agradable fragancia

Calidad en gran formato

La familia venezolana ya conoce los beneficios de Limpieza Activa, y ahora podrá disfrutarlos en un formato de alto rendimiento disponible en sus dos agradables fragancias insignias: floral y cítrica.

"Con este lanzamiento, Las Llaves reafirma su compromiso de ofrecer soluciones que unan innovación y economía, permitiendo que el lavado de la ropa en el hogar sea una tarea sencilla, efectiva y, sobre todo, duradera", dijo Jenny Da Silva, gerente de Categoría.

Los interesados en conocer más novedades del producto pueden ingresar a la cuenta @lasllavesve de redes sociales, donde obtendrán más detalles.

Caracas / Redacción Web