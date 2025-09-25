Lara | Municipio Torres reporta 28 viviendas con pérdida total y más de 15 con daños estructurales tras sismos

Una serie de intensos sismos que sacudieron gran parte de Venezuela entre el miércoles y el jueves ha dejado pérdidas estructurales considerables en el municipio Torres.

​Los daños más significativos se localizan en la parroquia Montañas Verdes, donde los movimientos telúricos, que alcanzaron magnitudes de hasta 7.2, causaron estragos en seis comunidades. El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, en compañía de la alcaldesa del municipio Torres, Lasmit Verde, recorrió los sectores de Cocuizas, Morrocoy, Pueblo Aparte y Puerto Rico, constatando la gravedad de la situación.

»Afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas, aunque sí se reportaron tres personas lesionadas. Sin embargo, el impacto material es considerable, el 65% de las casas afectadas en Torres son inhabitables«, declaró el Reyes Reyes tras el recorrido.

​Activado plan de respuesta

​En total, se han contabilizado 28 viviendas con pérdida total y más de 15 con daños estructurales que las hacen inhabitables.

​Reyes Reyes detalló que se ha iniciado un censo exhaustivo para cuantificar la totalidad de los daños y planificar las acciones de reconstrucción.

Como medida de emergencia inmediata, las familias damnificadas se ubicarán en espacios habilitados mientras se avanza en un proyecto de construcción de viviendas definitivas.

Alerta por réplicas

​La alcaldesa Lasmit Verde reafirmó la dedicación de su equipo y solicitó a la población mantenerse alerta ante posibles réplicas.

​»Vamos a estar al frente atendiendo las necesidades de las familias afectadas, aquí estamos para gestionar las soluciones necesarias», expresó Verde, destacando la coordinación con el gobierno regional para la gestión de soluciones.

Lara / JoseMa Escalona / El Impulso