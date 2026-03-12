Lara en alerta preventiva: Más de 3.300 personas se han vacunado contra la fiebre amarilla

La Secretaría de Salud del estado Lara informó que se desplegó un operativo especial de inmunización y saneamiento para contener posibles brotes de fiebre amarilla en la región. Durante el balance de la última jornada, la doctora Elizabeth Manzanilla informó que se aplicaron dosis de fiebre amarilla y toxoide a 3.346 personas, destacando una alta participación en los ambulatorios y centros priorizados.

El plan preventivo responde a una alerta nacional y se enfoca en tres frentes: la vacunación masiva, el saneamiento ambiental y la vigilancia fronteriza. Respecto a este último punto, Manzanilla señaló que existe una supervisión estricta sobre ciudadanos procedentes de zonas endémicas, específicamente de Cúcuta, ante el riesgo de que ingresen al estado como portadores del virus si no cuentan con el esquema de vacunación completo.

En paralelo, indicó que equipos de salud realizan labores de fumigación y abatización en diversas comunidades para erradicar el zancudo Aedes Aegypti, vector responsable de transmitir tanto la fiebre amarilla como el dengue. Las autoridades aclararon que los casos sospechosos detectados en la entidad están bajo análisis del Instituto Nacional de Higiene para su confirmación.

Finalmente, se recordó a la colectividad que la vacunación se mantiene activa de lunes a viernes en la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud y en la red pública. Se instó a los ciudadanos a no automedicarse y acudir al médico ante cuadros de fiebre persistente o dolores musculares.

