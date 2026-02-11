Lanzador Guillermo Moscoso anunció su retiro de la pelota profesional

Guillermo Moscoso anunció su retiro como pelotero profesional, luego de 23 temporadas de entrega entre las Grandes Ligas, el Caribe, la NPB, la LMBP y la LVBP, informó Frederlin Castro, jefe de prensa de de Tigres de Aragua.

El serpentinero derecho de 42 años, vio acción en la pelota criolla con Leones del Caracas y Tigres desde el campeonato 2007-2008 hasta el 2024-2025, demostrando una gran capacidad de superación que lo llevó a ser el Pitcher del Año en la campaña 2017-2018. Aunado a eso, obtuvo el galardón de Jugador de la Semana en el torneo 2019-2020, ambos premios vestido de "Bengalí".

Entre su palmarés, destacan dos anillos de campeón en Venezuela. Además, Guillermo resalta como uno de los pitchers que culmina su carrera con un balance positivo de por vida (29-23) en Venezuela y se ubica entre los 20 máximos ponchadores históricos en playoffs con 98 abanicados. Además, en su última zafra disputada (2024-2025), toleró solamente tres carreras en 26.2 episodios de labor, siendo uno de los apenas dos pitchers en la historia Tigres con tres o menos anotaciones permitidas en más de 24 tramos lanzados.

Paso por las mayores

Durante su trayectoria en la gran carpa, Moscoso jugó cinco zafras distribuidas entre los Rangers de Texas, Atléticos de Oakland, Rockies de Colorado y Gigantes de San Francisco, desde el 2009 hasta el 2013.

La huella de este maracayero trasciende las fronteras del país, siendo uno de los pocos lanzadores del Caribe que lanzó por más de 20 zafras de carrera, tras contar con experiencias en Lidom y en la Liga Mexicana de Verano. Esto lo coloca a la par de nombres como: Raúl Valdez Daryl Thompson, César Valdez, entre otras leyendas de la región.

La Liga Japonesa también disfrutó de este lanzador de calibre por tres campañas. En lo que respecta a su paso por la LMBP, hay que destacar que vistió los colores de Centauros de La Guaira durante cuatro temporadas, donde sumó 25 salidas en todas las instancias e igualmente ostentó un récord positivo, en esta ocasión de 9-5.

Palabras de Tigres

"Sin duda alguna, la garra y crecimiento de Guillermo, quedaron demostrados en cada una de las Ligas de mayor nivel de las que fue parte, contando con un recorrido que escasos lanzadores han alcanzado y mucho menos, con esa evolución con el pasar de los años, dejando a Venezuela y Maracay en todo lo alto", señaló Aragua en un comunicado de prensa.

"Desde la organización Tigres de Aragua, agradecemos cada una de esas presentaciones en la lomita, en las que destacaste como uno de los abridores más consistentes durante ocho zafras con el uniforme "Bengalí", mostrando tu gran comando y te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos personales. ¡Gracias por tu entrega, Guillermo!".

Maracay / EFE