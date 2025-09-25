La Vinotinto, ya sin Batista, jugará amistosos contra Argentina y Belice

La selección de fútbol de Venezuela anunció este miércoles que en octubre próximo jugará dos amistosos, ante Argentina y Belice, en Estados Unidos, tras la destitución del entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista.

La Vinotinto jugará contra Argentina en el Estadio Hard Rock de Miami el 10 de octubre. Cuatro días después se medirá con Belice en el estadio Seatgeek, de Chicago.

El 10 de septiembre, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó de la destitución de Batista después de que fracasara en su objetivo de clasificar al país llanero a una repesca intercontinental para el Mundial de 2026.

Debacle en Maturín

Un día antes, el conjunto nacional había perdido en Maturín por 3-6 ante Colombia en la decimoctava y última jornada de las eliminatorias sudamericanas. Con ese resultado, perdió el séptimo puesto con Bolivia, que en forma simultánea venció por 1-0 a Brasil.

En un comunicado, la FVF anunció que Batista había sido apartado de sus funciones junto con "todo su cuerpo técnico", al considerar "necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación".

Batista llegó al banquillo de la selección venezolana el 10 de marzo de 2023, luego de la renuncia de José Pékerman.

Intención de Batista

Por su parte, el argentino indicó que su marcha de la Vinotinto "es lo mejor para que la selección pueda seguir buscando su camino".

Hasta la fecha, la FVF no ha anunciado quién será el próximo entrenador del once venezolano.

Caracas / EFE