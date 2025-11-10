La Vinotinto sub 17 superó a Haití y pasó invicta a 16avos de final del mundial

La selección nacional de Venezuela superó este lunes 4-2 a su similar de Haití en la última jornada del Grupo E de la Copa del Mundo sub 17 Qatar 2025 y terminó invicta la ronda inicial del certamen.

Los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo lograron una ventaja tempranera con par de tantos en 15 minutos (Diego Claut y Jhon Mancilla de penal), pero a partir de allí se diluyeron y esto lo aprovechó el rival para conseguir incluso el empate parcial sobre el 70'.

Sin embargo, el estratega venezolano le dio un sacudón al equipo con cuatro cambios y esto derivó en un doblete de David García (uno de ellos de penalti) para las cifras definitivas. Venezuela cerró como primera de su grupo con siete puntos y ahora debe esperar el fin de toda la ronda inicial para conocer su oponente en 16avos de final.

De más a menos

La Vinotinto fue de más a menos durante el primer tiempo. En 15 minutos ya ganaba 2-0 y la ventaja hizo entrar al equipo en una zona de confianza en la que redujo el ritmo y permitió el descuento haitiano.

Diego Claut fue el autor de la primera diana apenas al minuto 6, tras empujar con el pecho un centro desde la banda izquierda de Ricardo Rincones.

Luego al 14' Jhon Mancilla puso el 2-0 con un penalti cobrado de manera certera a la mano derecha del guardarmeta, que adivinó la dirección del disparo peor no pudo evitar el tanto. El mismo Mancilla recibió la infracción dentro del área que generó la pena máxima.

Con el marcador a favor Venezuela fue bajando la intensidad y Haití aprovechó eso para acercarse al arco patrio, hasta que Da-Benz Jacquet tuvo la oportunidad de colocar el descuento al 41'. El atacante recibió el balón solo en la frontal del área y soltó un remate certero que venció a Ángel Pérez, quien fue el portero titular en este encuentro.

Reacción

El adormecimiento de Venezuela se mantuvo en el segundo tiempo, salvo alguno que otro chispazo. Esto lo pagaron con el 2-2 de los caribeños, que llegó al 72' por intermedio de Woodson Félix.

Antes de la diana del empate Vizcarrondo hizo hasta tres cambios al mismo tiempo y luego del gol uno más con la misión de darle otro aire al grupo, algo que finalmente consiguió.

Al 80' David García puso el 3-2 con un tanto típico de delantero centro, donde le ganó la pulseada a un defensor y cayéndose definió de derecha un balón que había recibido en el corazón del área a pase de Marco Libra.

Ya con la tranquilidad de estar ganando nuevamente, La Vinotinto se abalanzó sobre el arco haitiano y logró un segundo penalti a favor, que esta vez ejecutó García para el 4-2 y su doblete personal.

Líderes

Con el empate 2-2 Venezuela estaba bajando al segundo lugar de su grupo, cediéndole la cima a Inglaterra, que superó 2-0 a Egipto. No obstante, con la reacción La Vinotinto volvió a ser líder y así cerró la primera fase del torneo.

La ubicación y la diferencia de goles a favor (+5) le da a los dirigidos por Vizcarrondo la posibilidad de enfrentar a uno de los ocho cuadros que avancen como mejores terceros, que en teoría es uno de los más débiles. Sin embargo, esto no se decidirá si no hasta que finalice totalmente la primera ronda el martes 11 de noviembre.

Barcelona/ Javier A. Guaipo