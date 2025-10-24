La Vinotinto femenina pactó sin goles con Chile en la Liga de Naciones

La selección de fútbol de Venezuela pactó sin goles con Chile en el arranque de la Liga de Naciones Femenina, torneo que otorga dos cupos directos al mundial Brasil 2027 y dos más a repechaje.

El desafío, disputado en el estadio Metropolitano de Cabudare, estado Lara, tuvo como principal protagonista a La Vinotinto. Sin embargo, las chicas no pudieron concretar ninguna de las ocasiones creadas y se tuvieron que conformar con el empate.

Las dirigidas por Ricardo Belli tuvieron hasta 20 remates al arco custodiado por la chilena Christiane Endler, pero apenas cuatro estuvieron dentro de los tres palos. Incluso lograron generar nueve tiros de esquina, pero no pudieron traducir nada de eso en goles.

En el segundo tiempo la visita se animó un poco más a acercarse a la portería de Nayluisa Cáceres, pero la defensa venezolana se mostró segura y solvente.

Ahora las chamas deben alistarse para enfrentar a Paraguay el próximo martes 28 de octubre en el estadio La Huerta de Asunción, para la segunda fecha de la competición eliminatoria.

Barcelona / Javier A. Guaipo