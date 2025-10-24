La Vinotinto femenina abre ante Chile el camino al mundial de 2027

La selección de fútbol femenino de Venezuela inicia este viernes 24 de octubre su camino hacia la Copa del Mundo Brasil 2027. El combinado patrio recibirá a su similar de Chile en el estadio Metropolitano de Cabudare, estado Lara.

El compromiso, pautado para las 5:00 pm, corresponde a la primera jornada de la Liga de Naciones Femenina, torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y que desde este ciclo servirá como eliminatoria al mundial.

Luego de este desafío las dirigidas por el brasileño Ricardo Belli visitarán a Paraguay (martes 28) para la segunda fecha. Vale acotar que entre las convocadas por el seleccionador destacan Deyna Castellanos, Gabriela García, Dayana Rodríguez (campeona de Copa Libertadores días atrás con Corinthians), además de los regresos de Lourdes Moreno y Sonia O'Neill.

Expectativa

El debut ante Chile en casa en la Liga de Naciones Femenina se perfila como una gran oportunidad para que Venezuela arranque con el pie derecho la ruta a la Copa del Mundo que se celebrará en Brasil en el año 2027.

Venezolanas y australes tienen un perfil similar en cuanto a nivel de competitividad y están un escalón por debajo de potencias de Sudamérica como Brasil o Colombia en el tiempo más reciente.

Hay que resaltar también que el seleccionador Ricardo Belli apenas tiene ocho meses en el cargo y ha dirigido en ocho partidos, cuatro de ellos amistosos y otros cuatro por Copa América. En ese lapso tiene un balance parejo de tres triunfos, dos empates y tres caídas.

En conferencia de prensa realizada el jueves 23 de octubre el entrenador expresó que están construyendo un modelo de juego y que van creciendo partido a partido, pero resaltó que les pide a sus jugadoras siempre tratar de jugar de manera colectiva, con presión alta al rival cuando no tienen la pelota y con circulación cuando la tienen.

Convocatoria

La convocatoria del estratega brasileño para la doble fecha está compuesta por 26 jugadoras y ocho de ellas hacen vida en el torneo local, que está en pleno desarrollo y de momento está lejos del nivel de los campeonatos en países vecinos.

Sin embargo, en el llamado también hay muchas piezas de extenso recorrido, como es el caso de Lourdes Moreno, Deyna Castellanos, Daniuska Rodríguez, Gabriela García o Nayluisa Cáceres, todas jugando en el exterior.

De igual manera se debe resaltar ausencias notables como la de Ysaura Viso, Oriana Altuve o Verónica Herrera. Las dos primeras no están por decisión técnica y la última por lesión.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo