La Vinotinto debutará ante Inglaterra en el mundial sub 17 Qatar 2025

La selección de fútbol de Venezuela debutará este martes 4 de noviembre en la Copa del Mundo sub 17 Qatar 2025 ante su similar de Inglaterra.

El duelo se disputará en el Complejo Aspire Zone (11:15 am hora venezolana) y formará parte del segundo día del torneo, que arrancó este lunes.

El conjunto dirigido por Oswaldo Vizcarrondo tendrá enfrente al que posiblemente sea el rival más duro del Grupo E. En esa zona también están Egipto y Haití, contra los que chocará el 7 y 10 del presente mes, respectivamente.

Esta será la tercera participación de una selección nacional sub 17 en un mundial de la categoría. La primera vez fue en 2013 bajo el mando de Rafael Dudamel (eliminados en fase de grupos) y la segunda en 2023 con el argentino Ricardo Valiño como selecionador (afuera en octavos de final).

Para esta edición del certamen hay un total de 12 grupos y avanzan a la siguiente ronda (16avos de final) los dos mejores de cada uno, más los ocho mejores terceros.

Particularmente para Venezuela esto abre un amplio abanico de posibilidades de clasificación a la próxima instancia, aunque también tendría una parada extra para poder al menos igualar lo hecho en 2023, cuando se alcanzó la etapa de las mejores 16 selecciones.

Larga preparación

Tras conseguir el boleto al mundial en el Sudamericano disputado en Colombia el pasado mes de abril, La Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo inició un largo camino de preparación en el que se disputaron alrededor de 15 desafíos amistosos tanto en Venezuela como en el exterior.

La expectativa es que todo ese rodaje sirva para ver un equipo sólido y compacto en cancha, con la idea de juego mucho más asentada para tener mayores posibilidades de competir y desempeñar un buen papel.

Referentes

Pese a ser una selección juvenil, el combinado venezolano tiene referentes definidos, como es el caso del defensor central anzoatiguense Marcos Maitán. El nativo de El Tigre ha disputado una gran cantidad de encuentros en primera división del fútbol venezolano con el Monagas SC, lo que puede ser un factor favorable.

De las divisiones inferiores de los "Guerreros del Guarapiche" hay otros jugadores que se perfilan como claves en el equipo de Vizcarrondo, como por ejemplo los volantes Henrry Díaz y Yerwin Sulbarán.

La lista de 21 convocados por el seleccionador nacional sub 17 son los porteros Alan Vásquez, Ángel Pérez y Andrés Lugo; los defensores Ricardo Rincones, Eider Barrios, Marco Libra, Wiliander Muñoz, Luigo Pagano, Roman Davis y Dioner Fuentes.También aparecen los mediocampistas Gustavo Caraballo, Ender Albarán,Yiwvert Berroterán, Jhon Mancilla, Juan Uribe y Andrés Bolaños, más los delanteros David García y Diego Claut.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo