La selección de Venezuela jugará en noviembre amistosos con Australia y Canadá

La selección de Venezuela, que quedó por fuera del Mundial de 2026, disputará sendos amistosos ante Australia y Canadá, el 14 y el 18 de noviembre próximos en Estados Unidos, informó este viernes la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El primer cotejo, ante los 'socceroos', tendrá lugar en el Shell Energy Stadium, en la ciudad de Houston (Texas), según la información difundida por la federación venezolana.

Cuatro días después, la Vinotinto se enfrentará con Canadá en el Chase Stadium, de Fort Lauderdale, Florida.

El pasado 10 de octubre, Venezuela cayó por 1-0 ante Argentina en otro amistoso, correspondiente a la fecha FIFA, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El único tanto del compromiso corrió por cuenta del centrocampista Giovani Lo Celso.

Un amistoso entre Venezuela y Belice, que estaba pautado para el pasado 14 de octubre, fue cancelado por "circunstancias de fuerza mayor", según dio a conocer la FVF.

El amistoso ante Argentina marcó el comienzo del proceso de renovación de la plantilla venezolana y de su dirección técnica, después de que la Vinotinto quedara fuera del Mundial de 2026.

Además, fue el debut del exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo como técnico interino del seleccionado patriota, en sustitución del argentino Fernando 'Bocha' Batista, que concluyó su ciclo sin lograr que el conjunto venezolano llegara a su primer Mundial.

Caracas / EFE