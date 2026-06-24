La Red 600K de los "comanditos" se alzó con dos leones de oro en el Festival Cannes 2026

El documental que retrata la labor de la Red 600K durante las elecciones presidenciales de 2024 hizo historia este miércoles al alzarse con dos premios Oro en el Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions 2026, considerado el máximo reconocimiento mundial en publicidad, comunicación e innovación creativa.

El reconocimiento fue otorgado en las categorías “Creative Data” y “PR Lions”, donde la campaña de la Red 600K del Comando Con Venezuela logró imponerse con ambos galardones dorados, consolidándose como una de las propuestas más destacadas de esta edición del festival.

La pieza audiovisual, dirigida por el cineasta venezolano Sebastián Arrechedera y desarrollada junto a la productora Rainbow Lobster, documenta el despliegue de más de 600.000 ciudadanos que participaron en la recolección, verificación y digitalización de actas electorales durante los comicios del 28 de julio de 2024.

El proyecto fue presentado en Cannes como un caso de organización ciudadana apoyada en herramientas tecnológicas para el resguardo y verificación de información electoral, destacando el rol de los llamados “comanditos” en la recopilación de datos en los centros de votación.

Tras conocerse el resultado, representantes vinculados a la iniciativa celebraron el doble galardón como un reconocimiento internacional al trabajo de miles de voluntarios durante la jornada electoral. En días previos, la líder opositora María Corina Machado había señalado que “con la Red 600K los venezolanos hicimos historia y ahora nuestra épica se cuenta en el Festival de Cannes”.

Caracas / Redacción web