La Guaira y Carabobo conservan los primeros puestos pese a empatar en el fútbol venezolano

El Deportivo La Guaira y Carabobo conservan el primer y segundo lugar en el fútbol venezolano, respectivamente, a pesar de haber empatado este domingo 0-0 en el cierre de la duodécima y penúltima jornada del Torneo Clausura de la liga nacional.

Los actuales líderes de la temporada se enfrentaron en el Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo (norte), donde el local hizo un mayor número de remates y tuvo una mejor posesión del balón.

Pese a todo, no logró concretar ningún ataque contra La Guaira, que se mantiene en la cima de la tabla de posiciones con 28 puntos, tres más que Carabobo, y con una diferencia de goles de 19.

Peseguidor del Granate

Sobre los talones del Granate marcha el Deportivo Táchira, que sumó tres puntos este domingo, para un total de 24, tras vencer por 1-3 al colista, Yaracuyanos, con goles de Maurice Cova en el minuto 21, de José Manuel Balza en el 33 y de Jean Franco Castillo en el 71.

Yaracuyanos, sin esperanza alguna ni milagro que pueda salvarlo, anotó el tanto de consuelo en el minuto 80 gracias a Víctor Viez, pero sigue en el foso, con apenas siete puntos.

En esta duodécima fecha destacó Metropolitanos, que goleó 5-1 a Portuguesa, y ahora le queda solo una jornada para luchar por el último de los ocho pases a los cuadrangulares.

Richard Figueroa, Jeizon Ramírez, Lewuis Peña y Miku, con su doblete, le devolvieron la ilusión a los hinchas del Aurinegro, que subió una posición hasta la novena, con 14 puntos, uno menos que el octavo, Puerto Cabello, que deberá defender en la última jornada su pase a la siguiente etapa.

Caracas / EFE