La gobernadora de Puerto Rico acusa a Maduro de robarle "la paz y la vida" a su pueblo

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, aseguró este miércoles que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suple droga a la isla mediante "sus operaciones", las cuales "le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo".

"Las amenazas de Nicolás Maduro retratan el carácter pandillero de su régimen", expresó González en un comunicado.

Las declaraciones de González se dan un día después de que Maduro retara a la gobernadora a que liderara un ataque contra su país mientras las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevan a cabo ejercicios militares en Puerto Rico para presuntamente detenerlo por narcotráfico.

Promesa

González, a su vez, afirmó que como gobernadora de Puerto Rico seguirá defendiendo la seguridad de la isla "y del Caribe frente al narcotráfico y su cartel", en referencia a las presuntas alegaciones de que Maduro es miembro de una organización criminal.

"La droga y la violencia que llega a nuestras calles, producto de sus operaciones, le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo", añadió.

Maduro, por su parte, en una entrevista en el espacio 'Conversando Con Correa', conducido por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) y difundido este martes por el canal ruso RT, instó a la líder puertorriqueña a bajarse "en el primer barco".

"La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera", expresó el mandatario en la entrevista.

Crítica

González, por otra parte, criticó al sector izquierdista de Puerto Rico y al opositor Partido Popular Democrático, pues "en lugar de condenar a Maduro y solidarizarse con el pueblo venezolano que sufre, prefieren defender a un criminal (Donald Trump) repitiendo sus narrativas y hasta justificando sus ataques".

"Hoy vemos ese guion en acción, cuando en vez de defender a nuestra nación americana, se ponen del lado de un dictador que amenaza a nuestra gente", enfatizó González, líder del gobernante Partido Nuevo Progresista, cuya visión es anexarse a Estados Unidos como otro estado del país norteamericano.

La gobernadora aseguró además que "Puerto Rico siempre ha sido aliado de la democracia y la libertad".

"Mi deber como gobernadora es garantizar la seguridad de todos los puertorriqueños y fortalecer nuestra alianza con Estados Unidos en la defensa de la región", enfatizó.

