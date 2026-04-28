Jubilados de las salinas de Araya retomaron portón de de la empresa en Cruz Salmerón

Desde este martes 28 de abril, los jubilados de las salinas de Araya, en el estado Sucre, retomaron la ocupación de los portones de la empresa en el municipio Cruz Salmerón Acosta.

Aníbal Núñez, presidente de la asociación que agrupa a los retirados, señaló que decidieron cerrar de nuevo los portones de la Unidad N° 1, luego de una asamblea general con los jubilados, tras 52 días de reclamo sin resultados favorables.

“No hay un diálogo de entendimiento con la gobernación y Corposucre. Se agotaron todos los trámites necesarios con estas instituciones, que se niegan a cancelar deudas pendientes. No hay manera de entendernos con la gobernadora y presidenta de Corposucre, Jhoanna Carrillo Malavé”.

Orden

Núñez señaló que la mandataria aún no ha ordenado la entrega de medicamentos, correspondientes a los meses de marzo y abril, a los jubilados enfermos con medicación permanente.

“No asume la responsabilidad de honrar las deudas pendientes a los adultos mayores, cuando de Araya salen caravanas de gandolas cargadas con sal. Hacia dónde van esas riquezas, por qué no le pagan a los jubilados, algo debe estar pasando allí con esta empresa”.

Investigación

El gremialista pidió, a nombre de los jubilados de la salina de Araya, a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que se abra una investigación a la alianza que hay entre la empresa y la gobernación.

Denunció que la empresa fue exonerada de pagar impuestos y el porcentaje de la alianza es de 60% a 40%, entre gobernación-Corposucre y Cristal Araya, mientras que al municipio Cruz Salmerón Acosta le toca cero porcentaje.

“Y ahora le niegan a los jubilados de Araya el aporte social que venían recibiendo, el cual es el 5% acordado en el acta convenio suscrito entre la gobernación del estado Sucre y la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya”.

Sucre / Corresponsalía