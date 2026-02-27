Jubilados de la alcaldía de Lechería piden reforzar la atención médica

Jubilados de la alcaldía del municipio Urbaneja piden a las autoridades correspondientes reforzar la atención médica que se les da, ya que desde hace varios meses hay algunos trabajadores retirados que han presentado inconvenientes.

Elba Rodríguez, representante de los jubilados de la mencionada municipalidad, explicó que desde noviembre de 2025 hay un grupo de compañeros al que se le vencieron los informes para recibir medicinas. Agregó que desde entonces muchos no han podido renovarlo y eso impide que les entreguen los medicamentos.

Detalló que los médicos especialistas no han podido ver a los afectados, pues "cambiaron la situación en la Clínica Municipal (de Lechería) y solo están viendo dos personas por especialidad, lo que ha retrasado el proceso". Resaltó que adultos mayores con patologías como hipertensión o diabetes ya han presentado crisis al no disponer de las medicinas, lo que genera preocupación en el gremio.

"La semana pasada el compañero Humberto Reyes tuvo una situación complicada por no tener los medicamentos debido a que se los negaron por el informe vencido. Tenemos personas en proceso de operación como el señor Oswaldo Herrera y no lo han operado por no tener una solución con este problema", indicó.

Rodríguez hizo el llamado tanto al alcalde de Urbaneja, Manuel Ferreira, como al director de recursos humanos de la clínica, a que atiendan a los jubilados y pensionados. Sobre este último se quejó de que los deja plantados en sala de espera sin atenderlos.

"También estamos cansados de ir a la alcaldía, pasar oficios y no nos atienden. Nosotros somos seres humanos que tenemos derechos y estamos cansados de eso. No esperen que vayamos allá y hagamos un escándalo porque lo vamos a hacer con todo el derecho que nos da la ley", manifestó.

Finalmente la vocera dejó claro que el resto de jubilados reciben los medicamentos de manera continua, pero necesitan que se resuelva la situación de los que tienen informes vencidos.

Lechería / Javier A. Guaipo