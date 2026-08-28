Juan Pablo Guanipa ve necesaria la unidad para concretar un cambio en el país

El dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, ve necesaria la unidad entre la oposición para poder concretar un cambio político en el país.

Y como muestra de la búsqueda de esa unión, el líder de la tolda amarilla dijo presente este viernes 28 de agosto en el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui de Barcelona, para recibir a una de las cabezas de Vente Venezuela, Omar González Moreno.

"Para mí es irreversible totalmente el cambio político en Venezuela. Y que vengamos hoy a recibir a Omar González, y que así hagamos con otros líderes, es algo que puede reflejar la unidad que hace falta", expresó.

A juicio de Guanipa, esa es una forma de preparar el terreno "para que en el momento en que salgamos de esta dictadura chavista-madurista-delcysta podamos tener un país que se enrumbe hacia el futuro con María Corina Machado como líder indiscutible".

Según sus palabras, esa es la vía para iniciar una nueva historia para Venezuela "donde tengamos calidad de vida, servicios públicos; donde la gente pueda tener bienestar y donde tengamos un país normal, que funcione. Eso viene".

Tutelaje

Guanipa desestimó cualquier intento del oficialismo de negar el tutelaje que ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre el de Venezuela.

Recordó que el diálogo en el que participan representantes de la Asamblea Nacional actual y los del parlamento de 2015, con Dinorah Figuera a la cabeza, se ejecuta con guía norteamericana. Insistió en que esa es una garantía de que se pueden obtener buenos resultados.

Barcelona / Javier A. Guaipo