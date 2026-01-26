Jornada social de Cáritas Carúpano y empresa privada atendió a 150 pobladores de Chipichipi

Cáritas Carúpano y la empresa privada del municipio Bermúdez en el estado Sucre, atendieron este sábado 24 de enero, a unos 150 pobladores de la población de Chipichipi, en la zona alta y rural del territorio, en una jornada social, en la cual no sólo recibieron atención médica sino que pasaron un rato agradable, con el “Chocolatazo solidario”.

Francisco Ordaz, gerente de Productos Don Vicente, que aportó para llevar a los más pequeños una merienda con los productos de la empresa, señaló que se trató de una acción social, en la cual participaron médicos y voluntarios y se alcanzó a unas 150 personas entre niños y adultos.

Beneficios

Los beneficiarios recibieron atención médica y la entrega de la merienda con chocolate. “Es una labor con continuidad en la acción social que se lleva a cabo en esta zona”.

Destacó que, además del aporte de Cáritas, se sumó a la actividad el locutor José Luis Urbina, quien se encargó de animar el evento y difundir entre sus seguidores.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano