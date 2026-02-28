Israel da por muerto a Alí Jamenei, líder supremo de Irán

Israel aseguró este sábado que el líder supremo de la República Islámica de Irán, Ali Jamenei, habría fallecido tras los bombardeos ejecutados contra objetivos estratégicos en territorio iraní, incluyendo —según reportes— su residencia oficial.

De acuerdo con el diario El País, una fuente oficial israelí, bajo condición de anonimato, confirmó a medios locales que el cadáver del ayatolá habría sido hallado tras los ataques realizados durante la jornada de este sábado.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que existen “señales” que apuntan a que el líder supremo iraní “dejó de existir” tras el ataque contra su residencia.

“El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir”, expresó el mandatario israelí durante una declaración retransmitida en la noche del sábado.

Netanyahu no ofreció mayores detalles sobre las supuestas evidencias ni confirmó oficialmente la muerte, limitándose a señalar que la información está siendo evaluada por las autoridades de seguridad.

Irán reacciona

Sin embargo, el Gobierno iraní desmintió de forma categórica la información y afirmó que el ayatolá “está vivo y todo está bajo control”.

De acuerdo con fuentes de la agencia estatal Tasnim, el líder supremo habría sido movilizado antes de los bombardeos hacia una “sala de guerra”, desde donde estaría coordinando las operaciones de defensa.

Medios oficiales iraníes también adelantaron que Jameneí podría dirigirse a la nación en las próximas horas para demostrar que continúa con vida, en un intento por contrarrestar la narrativa difundida por Israel y respaldada por Washington.

Trump respalda versión de Netanyahu

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “creen que es correcto” el informe de la muerte del líder iraní y que la operación fue parte de un esfuerzo para neutralizar amenazas regionales.

Daños y contexto del ataque

Las ofensivas del sábado incluyeron una serie de ataques aéreos y misiles que impactaron múltiples sectores de Irán, con destrucción considerable en edificios clave, incluyendo el complejo atribuido al líder supremo.

Medios internacionales han difundido imágenes satelitales que muestran estructuras colapsadas y graves daños en el área, aunque estas no permiten determinar si Jameneí estaba presente en el momento del bombardeo ni corroborar su fallecimiento.

Bloqueos informativos complican la verificación

Irán ha restringido el acceso a internet y las comunicaciones desde el interior, lo que dificulta verificación independiente de los hechos por parte de medios internacionales y aumenta la incertidumbre sobre la situación real del líder supremo.

El escenario permanece en desarrollo, y tanto gobiernos como medios de varios países están a la espera de confirmaciones oficiales que despejen la ambigüedad sobre uno de los hechos más relevantes en la política de Medio Oriente en décadas.

Tel Aviv / Redacción Web