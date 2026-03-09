Inspeccionaron operatividad de funerarias de Puerto La Cruz (+Fotos)

Las autoridades del estado Anzoátegui siguen visitando funerarias para verificar que estén operando de manera efectiva y en el marco de la ley.

La semana pasada estuvieron realizando inspecciones en empresas que hacen vida en Barcelona, mientras que este lunes 9 de marzo hicieron lo propio en Puerto La Cruz.

José Magallanes, presidente de la Fundación para la Contraloría Social de los Servicios Funerarios de la entidad (Fcssfanz), detalló que hasta las 11:30 am había verificado el funcionamiento de las siguientes funerarias porteñas: Memoriales, Virgen Del Valle, José Gregorio Hernández, Grupo de Cristo Rey y Profamilia.

Más visitas

"Sin embargo, tenemos previsto ir a dos o tres más en lo que resta del día. Gracias a Dios ha habido receptividad de parte de los gerentes y no ha habido contratiempo en medio de las inspecciones. Los funerarios están aceptando las recomendaciones y se están comprometiendo a mejorar", añadió.

Entre las observaciones más llamativas que han hecho a las empresas, Magallanes mencionó la falta de sala de preparación de cuerpos o los implementos necesarios para hacerlo, la inexistencia de tanatólogos en algunos sitios, el uso de carros inadecuados para el traslado de cadáveres y pisos con condiciones inapropiadas.

"Han aceptado las recomendaciones sobre todo en el área de preparación de cuerpos. Unos han dicho que preparan los cuerpos en otros espacios, así que ahora nuestra tarea es constatar eso en dichas empresas, ya que de no cumplir con los requisitos de ley para preparar los cuerpos, serán sancionados. La Contraloría Sanitaria da 15 días a partir de la inspección para que las funerarias hagan las correcciones, y luego se hace otra visita para constatar que no estén cometiendo la misma irregularidad. Es importante destacar que luego de hacer las inspecciones vamos a hacer un informe y lo llevaremos a Caracas. Es importante resaltar que Anzoátegui es el primer estado que conforma un equipo multidisciplinario para evaluar las funerarias ", explicó.

En regla

En el caso de la funeraria Profamilia, lugar donde ofrecieron declaraciones sobre las inspecciones, una de las representantes del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), Damaris Rosas, aseguró que la empresa si cumple con todo lo que solicita la ley para su funcionamiento.

Además, aseguró que en los próximos días también visitarán una funeraria que hace vida en el municipio Guanta.

Es importante mencionar que estas inspecciones las están llevando a cabo el Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui, el Minec, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, la Guardia Ambiental y la Fundación para la Contraloría Social de los Servicios Funerarios de Anzoátegui.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez