Iniciaron rehabilitación de techo en centro educativo de Cumaná

En Cumaná, estado Sucre, se iniciaron los trabajos de refacción del techo del Centro de Educación Inicial Simoncito Maestro José Núñez, como parte de las acciones conjuntas de los ministerios de Obras Públicas e Hidrocarburos.

Esta obra es parte del plan Techo Comunal, que se ejecuta con la participación de la Comuna Bebedero Potencia, brigadistas y vecinos de la zona.

La labores implican remoción del manto asfáltico que está en mal estado para proceder a la impermeabilización de la azotea, así como otras mejoras a nivel de infraestructura.

Avance

Como parte del mismo programa, en Macuro, municipio Valdez, fueron culminados los trabajos de impermeabilización del techo del liceo Cruz Alejandro Quinal, mientras se avanza en el de la Unidad Educativa Bolivariana María Magdalena Rodríguez.

En ambos centros educativos, junto con el denominado poder popular, se efectuaron las intervenciones en materia de infraestructura.

En la escuela, donde también se están rehabilitando las paredes, serán beneficiados con los trabajos unos 300 estudiantes, además de docentes, personal administrativo y obreros.

Sucre / Corresponsalía