Iniciaron los trabajos de recuperación de las calles del Centro Histórico de Barcelona

La mañana de este lunes 18 de agosto iniciaron los trabajos de recuperación integral de 13 calles del Centro Histórico de Barcelona, bajo el concepto de "Barcelona, mi ciudad", que anunció la alcaldesa Sugey Herrera para los primeros 100 días de gestión.

Se conoció que las labores, que se desarrollan a través de la Corporación de Obras (Corpobar), comenzaron en varios puntos de la calle Maturín, en la Ricaurte, San Carlos y La Marina.

Para llevar a cabo dichos trabajos, las autoridades municipales cerraron la calle Maturín desde su intersección con la Juncal, hasta el cruce con Eulalia Buroz, cerca de la plaza Bolívar.

De igual manera, se realizó el cierre vial de las calles San Carlos, Ricaurte y La Marina desde la intersección con la Ayacucho hasta la calle Carabobo.

En este sentido, las personas podrán seguir circulando por el resto de las vías, hasta nuevo aviso, puesto que se estima que, de manera progresiva, avancen hacia la calle Zamora, Freites, Bolívar, San Félix, Juncal, Carabobo, Anzoátegui, Ayacucho y Eulalia Buroz.

Herrera dio a conocer en su momento que la intervención contempla mejoras en los servicios públicos, asfaltado, señalización, reparación de fachadas, adecuaciones, entre otras cosas.

Barcelona / Elisa Gómez