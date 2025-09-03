Iniciaron los trabajos de construcción del Complejo Educativo de Lomas de Ayacucho en Cumaná

Este miércoles, con la presencia de la gobernadora del estado Sucre, Joanna Carrillo, y el viceministro de Educación, William Gil, se reinició la construcción del Complejo Educativo Franja de La Llanada en Cumaná, que atenderá a 500 estudiantes y que aspiran se culmine en el curso del presente año escolar.

Carrillo señaló que la obra forma parte de los compromisos que hizo Nicolás Maduro con la entidad cuando estaba en campaña y que calificó como una de las más emblemáticas de la parroquia Altagracia.

Agradeció al ministro de Educación que se priorizará la culminación de la estructura, ubicada en Las Lomas de Ayacucho.

Obras

Por su parte, el viceministro Gil informó que están desplegados en todo el país y en Cumaná están supervisando directamente, las obras que están en ejecución. En total, dijo se trata de 25 planteles similares que se están ejecutando en todo el país y que aspiran entregar para el uso de niños y adolescentes en este periodo lectivo.

Sobre el complejo de Lomas de Ayacucho, la calificó como una obra de impacto para la comunidad.

En el caso de las rehabilitaciones que se llevan a cabo con las Brigadas Comunitarias Militares (Bricomiles), dijo que en Sucre hay 19 trabajos en proceso y 14 culminadas para el inicio del año escolar.

Precisó que en el territorio nacional hay 1410 planteles rehabilitados en todo el país, que atribuyó al esfuerzo de gobernadores, alcaldes, Fuerza Armada, poder popular, a través de las Bricomiles. “Durante vacaciones estuvimos trabajando, seguimos trabajando, porque el día 15 vamos a iniciar el año escolar con más de 300 instituciones en todo el territorio nacional, que vamos a estar entregando rehabilitadas por el plan Bricomiles”.

Dijo que se trata de un esfuerzo que se traduce en que no se haya cerrado ni una escuela, a pesar de los tiempos difíciles y garantizó el equipamiento del nuevo complejo educativo una vez culminados los trabajos.

Sucre / Corresponsalía