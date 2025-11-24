Iniciaron colocación de semáforo inteligente en la intersección de la avenida Universitaria con la calle Independencia

En la avenida Universitaria intersección con la calle Independencia, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, se iniciaron los trabajos para la instalación de un semáforo inteligente con cámaras para la detección de infracciones.

El dispositivo brindará seguridad peatonal y detectará transgresiones de la ley por parte de automovilistas y motorizados. En el sitio había un semáforo que se dañó y el nuevo viene a reponer el que estaba en el lugar.

El gobierno municipal tiene previsto la colocación de otros dos semáforos en el sector 24 Horas y final de la calle Libertad.

Equipos

En la acción intervienen equipos de los institutos municipales de Ciencia, Tecnología e Innovación y para los Servicios Públicos.

El semáforo de la avenida Universitaria con la calle Independencia, así como los otros dos que se colocarán en la ruta del transporte público hacia el sur del municipio, suman cuatro dispositivos nuevos.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano