Inauguraron la Cátedra de Pensamiento Crítico Luis Cipriano Rodríguez

En Río Caribe, municipio Arismendi del estado Sucre, inauguraron la Cátedra del Pensamiento Crítico Luis Cipriano Rodríguez, en las instalaciones del Centro para Culturas del Caribe Carmelo Laborit (Cecal), como parte de las acciones para fortalecer la identidad nacional y el debate intelectual.

El evento fue impulsado por la alcaldía del municipio Arismendi y se perfila como un espacio permanente único en el estado Sucre para el estudio de la vida del insigne historiador Rodríguez y el análisis de las luchas sociales que han definido el rumbo del país.

La jornada central contó con la ponencia del ingeniero Avigail Ávila, quien presentó la disertación titulada “Febrero Rebelde: Voces Rebeldes”.

Durante su intervención, Ávila realizó un recorrido profundo por los sucesos históricos de este mes emblemático, conectando las raíces del pensamiento crítico con las realidades actuales recordando al expresidente Hugo Chávez "como gran figura de esta época".

La actividad reunió a las autoridades del Poder Legislativo y a un nutrido público que se sumó al debate sobre la soberanía y la conciencia revolucionaria.

Espacio

El alcalde del municipio Arismendi, José Guerra, enfatizó sobre la urgencia de estos espacios para la formación ciudadana.

En su discurso, el mandatario local expresó con firmeza la importancia de “refrescar la memoria histórica de nuestro pueblo venezolano en relación a los hechos acontecidos en el mes de febrero rebelde”, señalando que sólo a través del conocimiento de nuestro pasado es posible blindar la conciencia colectiva ante los desafíos presentes y futuros.

El encuentro concluyó con el compromiso de las autoridades y organizadores de dar continuidad a esta cátedra, convirtiéndola en un epicentro de formación constante en el estado Sucre.

Con la inauguración de este espacio, el municipio Arismendi honra el legado de Luis Cipriano Rodríguez y reafirma su papel en la promoción de la cultura y el pensamiento emancipador, como herramientas fundamentales para la transformación social.

Sucre / Corresponsalía