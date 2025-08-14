Inauguran la Feria Escolar Barcelona de Tod@s 2025 en el bulevar 5 de Julio (+Fotos)

Este jueves 14 de agosto fue inaugurada la Feria Escolar Barcelona de Tod@s 2025, la cual se realiza por tercer año consecutivo en el bulevar 5 de Julio, entre la calle Páez y Unión, en la capital del estado Anzoátegui.

Se conoció que el bazar, que organiza la alcaldía del municipio Simón Bolívar, a través del Instituto de Emprendimiento y Economía Popular (Ieep), funcionará hasta finales del mes de octubre, en el horario de 8:00 am a 5:00 pm.

Exhibición

En el lugar se exhibe todo lo realizado en útiles escolares desde cuadernos, lápices, mochilas, uniformes, hasta juegos didácticos a precios solidarios.

De igual manera, en la feria ofrecen variedad de pintura de caucho, en sus diversas presentaciones, para el embellecimiento no sólo de los centros educativos sino de cualquier tipo de espacios.

Barcelona / Elisa Gómez