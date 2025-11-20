Hermanos Eliézer y Omar Alfonzo hicieron historia en la LVBP

'Hijo de gato caza ratón", reza un popular dicho que calza a la perfección con lo hecho recientemente por los hermanos Eliézer (Navegantes del Magallanes) y Omar Alfonzo (Caribes de Anzoátegui), hijos del histórico pelotero portocruzano Eliézer Alfonzo.

Ambos jugadores se vieron las caras dos noches consecutivas en el estadio Alfonso "chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, donde su padre se convirtió en leyenda. Pero fue en la jornada del miércoles cuando dejaron una marca en la historia del béisbol venezolano al conectar cada uno un cuadrangular en el mismo desafío.

Para ellos fue la primera vez que dan jonrón en el mismo encuentro siendo rivales, pero en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) son la segunda pareja de hermanos en lograrlo. Según el periodista Tony Flores, los primeros fueron Edgardo Alfonzo (Magallanes) y Edgar Alfonzo (Leones del Caracas).

Muestra de poder

Omar Alfonzo, que tuvo un comienzo apagado desde su incorporación a La Tribu, parece que comenzó a despertar en materia ofensiva y suma dos vuelacercas en los últimos tres desafíos que jugó. El primero fue ante Tiburones de La Guaira y el segundo ante La Nave Turca, en el primer episodio y con dos compañeros en circulación, para liderar lo que fue el triunfo de los suyos.

El menor de los Alfonzo sacudió un soberbio batazo por el jardín derecho del parque portocruzano y se disfrutó el estacazo de principio a fin. Incluso soltó algunas palabras al llegar al plato, donde estaba su hermano, receptor de los filibusteros.

Posteriormente Eliézer Jr. devolvió el golpe en el séptimo episodio, con un largo bambinazo también hacia las gradas de la pradera derecha, para en ese momento colocar las acciones 4-3 a favor de los locales.

El mayor de la dinastía Alfonzo no se quedó atrás y le aplicó de vuelta el llamado "perreo" a su hermano. Con un trote suave hacia la inicial mantuvo fija la mirada en Omar, guardián de la primera almohadilla, y antes de cruzar fue que soltó el bate.

Eliézer Jr., que también había volado la cerca el dia anterior, aprovechó para levantar el ánimo de la afición magallanera que acudió al "chico" Carrasquel de Puerto La Cruz a brindarles apoyo, aunque los dos días se fueron con una derrota a cuestas.

Orgullo

Al ser consultado sobre la gesta familiar, Omar Alfonzo resaltó el orgullo que debió sentir su padre de ver a sus dos hijos hacer historia.

El pelotero que pertenece a los Piratas de Pittsburgh en Estados Unidos lamentó el altercado que hubo en el tramo final del encuentro (se vaciaron las bancas en un conato de pelea) pero dijo estar contento con la victoria.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo